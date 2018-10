Diese Fragen diskutierten am Montagabend in der Sendung «TalkTäglich» auf Tele Züri Roger Köppel, SVP-Nationalrat, und Hans-Peter Portmann, FDP-Nationalrat. Das heisst: Sie stritten darüber. Denn bis auf ihren Heimatkanton, den Kanton Zürich, hatten die beiden Nationalräte, zumindest bei diesem Thema, nichts gemein.

Für Roger Köppel steht die Demokratie auf dem Spiel, Portmanns Argumente gegen die SVP-Initiative kanzelt er als «juristische Spitzfindigkeiten und Vernebelungen» ab. «Internationales Recht kann nicht über die Bundesverfassung gestellt werden», so Köppel. Wenn sich die Stimmbürger also für die Masseneinwanderungsinitiative aussprechen, dann müsse dies gelten in der Schweiz, Völkerrecht hin oder her. «Sonst liesse sich ja jeder Volksentscheid aushebeln.»