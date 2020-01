WEF wälzt Kosten für Sicherheit auf Bund und Kantone ab – das stösst auf Kritik

Wenn der amerikanische Präsident eine Reise tut, so kommt er selten allein. Sollte Präsident Donald Trump in der kommenden Woche tatsächlich Davos einen Besuch abstatten, dann wird er von einem Kontingent von Beratern, Mitarbeitern und Sicherheitskräften begleitet. Zwar weigert sich das Weisse Haus gemeinhin, auch aus Angst um die Sicherheit der umfangreichen Delegation, genaue Auskunft über die Vorbereitungsarbeiten und den Umfang der präsidialen Delegation zu geben. Ein Blick auf die deklarierten Ausgaben, die im Zusammenhang mit Trumps Besuch am WEF 2018 anfielen, gibt aber immerhin etwas Aufschluss über die Ressourcen, die bei einer Auslandreise des amerikanischen Präsidenten anfallen. So bezahlte das Aussenministerium gegen 124000 Dollar an Mietkosten für Wohnmobile und 47000 Dollar für die Telekommunikation. Eine Rechnung für das Hotel, in dem Trump während seines Aufenthalts in Davos weilte, belief sich gemäss der offiziösen Datenbank «USA Spending» auf 99329 Dollar. Und eine Rechnung für die Bad Ragazer Hotelzimmer der Secret-Service-Agenten, die den Präsidenten beschützen, betrug immerhin fast 77000 Dollar. Einen vollständigen Einblick in den Aufwand, den die amerikanische Regierung betreibt, lässt diese Aufstellung allerdings nicht zu – auch weil die Kosten für die Reise Trumps über eine Vielzahl von Konten abgerechnet werden können, die durch das Aussen- oder Verteidigungsministerium verwaltet werden. (rr)