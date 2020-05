Wegen einer Strafanzeige des Apothekerverbands: Chef der Versandapotheke Zur Rose muss vor Gericht

Walter Oberhänsli muss sich persönlich vor Gericht verantworten. Die Thurgauer Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen den CEO der Versandapotheke Zur Rose mit Sitz in Frauenfeld. Die Anklageschrift dreht sich um mögliche Widerhandlungen gegen das Heilmittelgesetz und Vergehen gegen das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb. Dazu schreibt die Zur-Rose-Group am Sonntag in einer Medienmitteilung: