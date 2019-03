124'000 Unterschriften gegen Tierversuche: Das ist laut ihren Angaben die Ausbeute einer Gruppe von Tierschützern. Heute reichen sie in Bern ihre Tierversuchsverbots-Initiative ein. Die verfolgt ein grosses Ziel: Das Verbot von Tier-, aber auch Menschenversuchen. Und damit nicht genug. Selbst die Einfuhr jeglicher Produkte, für die Tierversuche durchgeführt wurden, soll unterbunden werden. «Das Tier ist nicht dazu da, uns Menschen für Versuche zu dienen», sagt Renato Werndli, Co-Präsident des Initiativkomitees. Die Initiative dürfte es schwer haben, weil sie sehr weit geht. Selbst in Tierschutzkreisen wird sie kritisch beäugt. Dem Schweizer Tierschutz (STS) etwa ist sie laut Präsident Heinz Lienhard «zu radikal». Ein Ja liegt in weiter Ferne für die Initianten. Doch sie befeuern mit ihren Anliegen eine emotionale Debatte, die sich um eine grosse Frage dreht: Darf der Mensch Tieren Leid zufügen, um seine eigene Gesundheit, sein eigenes Leben zu verbessern? In der Schweiz, dem Land der Pharmaindustrie und der Forschung, kommt ihr besonderes Gewicht zu. Denn nach wie vor werden jedes Jahr Hunderttausende Tiere für Versuche eingesetzt. 2017 waren es rund 615'000. Und das trotz des auch gesetzlich klar verankerten Ziels, Tierversuche nur dann durchzuführen, wenn es nicht anders geht. Wie weiter also?

Ärger über Bewilligungs-Bürokratie Die ETH Zürich ist der Leuchtturm des Forschungsplatzes. Hoch über der Stadt, auf dem Hönggerberg, wuseln Studenten über den modernen Campus mit seinen zweckmässige Flachdachbauten. In einer von ihnen sitzt Professor Manfred Kopf in seinem Büro. Kopf ist ein energischer Mann mit verschmitztem Lächeln. Doch wenn man mit ihm über das Thema Tierversuche spricht, verdüstert sich seine Laune. Kopf erforscht das Immunsystem. Ihn interessiert vor allem, wie chronische Entzündungserkrankungen – etwa Asthma, Atherosklerose oder Schuppenflechte – entstehen. Er will sie verstehen. Und mit seinem Wissen mithelfen bei der Entwicklung von Wirkstoffen, die diese Erkrankungen lindern oder gar heilen können. Kopf tut das seit den 1990er-Jahren in der Schweiz und seit 18 Jahren an der ETH, doch er sagt, dass das Forschen hierzulande immer komplizierter werde. Für seine Arbeit ist Kopf auf Versuche mit Mäusen angewiesen. «Es ist heute viel schwieriger als früher, für diese Versuche eine Bewilligung zu erhalten», sagt der Deutsche. Er spricht von einem immer grösseren bürokratischen Aufwand und längeren Wartefristen, ausgelöst durch strengere Vorschriften des Bundes und deren Auslegung durch die kantonalen Behörden. Dabei töte man als Wissenschafter Tiere nicht aus Spass, sondern nur dann, wenn es für den Forschungszweck nicht anders gehe. Alles andere, sagt Kopf, sei schon aus wirtschaftlicher Sicht «idiotisch». Denn die Tierhaltung ist sehr teuer. Letzten Endes steht in den Augen des Professors die Attraktivität des Forschungsplatzes auf dem Spiel, zumal das Umfeld «hochkompetitiv» sei und die Regeln für die Konkurrenten etwa in Asien oder den USA weniger streng.

Bund verteidigt Verschärfungen Das Schweizer Tierschutzgesetz steht im Ruf, eines der strengsten der Welt zu sein. Tierversuche werden nur dann bewilligt, wenn die Forscher nachweisen können, dass sie unumgänglich sind. Geprüft werden die Gesuche von den kantonalen Tierversuchskommissionen. Und die werden nicht nur von Forschern kritisiert. Sondern auch von den Tierschützern. So hat sich der Schweizerische Tierschutz ganz aus ihnen zurückgezogen. Man wolle nicht als «Feigenblatt» in Kommissionen dienen, in denen Forschung und Pharmaindustrie deutlich in der Überzahl seien, sagt STS-Präsident Heinz Lienhard. Über die Kommissionen ärgern sich also beide Seiten – ein weiteres Beispiel dafür, wie emotional die Tierversuchs-Debatte geführt wird. Wie reagiert das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) auf die Kritik aus der Wissenschaft? Kaspar Jörger ist Leiter Tierschutz beim BLV. «Wenn es neue Erkenntnisse gibt, etwa bezüglich der Schmerzen, die ein Versuch beim Tier verursacht, dann fliesst das natürlich in unsere Richtlinien ein», sagt Jörger. Er räumt ein, dass die Verschärfungen einen «administrativen Mehraufwand» bedeuten können. Dafür biete die Schweiz Forschern im Gegensatz zu anderen Ländern aber klare Regeln und damit eine hohe Rechtssicherheit. «Die Schweiz ist nach wie vor ein guter Forschungsstandort. Wer woanders bessere Voraussetzungen findet, dem steht es natürlich frei, dorthin zu gehen», sagt Jörger. Der Ton ist giftig in der Tierversuchs-Debatte. Auch Maya Graf echauffiert sich über den Aufschrei aus der Wissenschaft. Die grüne Nationalrätin kämpft im Bundeshaus seit Jahren dafür, dass die Zahl der Tierversuche reduziert wird. Derzeit ist eine parlamentarische Initiative von ihr hängig, mit der sie Versuche mit dem höchsten Belastungsgrad verbieten will. Die Baselbieterin ärgert sich darüber, dass über den Nationalfonds Steuergelder in Forschungsprojekte fliessen, in deren Rahmen auch Tierversuche durchgeführt werden. 2015 waren es 104,5 Millionen Franken für insgesamt 555 Projekte. Graf fordert, dass der Bund «endlich viel mehr Geld» an einen anderen Ort fliessen lassen sollte: die 3R-Forschung. «Sie ist die Zukunft», sagt Graf. Die Zukunft, das ist etwa in Muttenz im Kanton Baselland. Hoch ragt dort der Neubau der Fachhochschule Nordwestschweiz in die Höhe. Im Inneren gibt es zwölf Stockwerke und hohe Räume; vom Dachgarten aus sieht man auf den nahen Turm des Pharma-Riesen Roche. Im Labor der Hochschule für Life Sciences, sechster Stock, sind die weissen Kittel Pflicht. Laura Suter-Dick steht dort neben einem CO2-Inkubator. Er sieht ein wenig aus wie ein Kühlschrank, und in seinem Innern brüten Zellkulturen, mit deren Hilfe Professorin Suter-Dick ein grosses Ziel verfolgt: die tierversuchsfreie Forschung.

