Die Reaktionen aus Deutschland liessen nicht lange auf sich warten. Dass man es in der Nachbarschaft nicht sehr toll finden würde, dass Block 1 des Atomkraftwerks Beznau wieder ans Netz darf, war absehbar. Aber die Schärfe, mit der die Kritik einprasselte, war ungewöhnlich. In Baden-Württemberg trat der Chef der grün-schwarzen Landesregierung höchstselbst vor die Medien. «Die Entscheidung ist höchst problematisch», sagt Winfried Kretschmann (Grüne). Der Ministerpräsident des 11-Millionen-Bundeslandes betont, dass man sich bei den Schweizer Behörden nachdrücklich für das Abschalten von Beznau 1 einsetzen werde. Kretschmann werde seinen Standpunkt in einem Brief an den Schweizer Bundesrat darlegen, heisst es aus der Landeshauptstadt Stuttgart.

In Deutschland verfolgt man die Auseinandersetzung um die Atomenergie in der Schweiz sehr genau. Die Aargauer AKW Beznau und Leibstadt stehen jeweils nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt, das AKW Gösgen im Solothurner Niederamt rund 30 Kilometer; die süddeutsche Bevölkerung wäre bei einem Ernstfall in den Anlagen ebenfalls betroffen.

Für Unmut sorgt derzeit vor allem Block 1 des AKW Beznau. Nach drei Jahren Stillstand darf er wieder hochgefahren werden, wie die Nuklearaufsichtsbehörde Ensi am Dienstag bekannt gegeben hat. Im März 2015 waren im AKW, das seit dem Jahr 1969 in Betrieb ist, mehr als 900 Materialfehler entdeckt worden. Das Ensi stuft das AKW nach umfangreichen Tests als sicher ein.