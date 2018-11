In letzter Minute kann das Parlament die Zustimmung zum Migrationspakt noch verhindern:

12. November: Die aussenpolitische Kommission des Ständerates gibt ihre Empfehlung zum Migrationspakt ab.

29. November: Der Ständerat befindet über eine Motion, mit welcher die Zustimmung der Schweiz verhindert werden soll.

6. Dezember: Ein gleichlautender Vorstoss ist im Nationalrat traktandiert.

7. Dezember: Bundesratssitzung.

10. Dezember: Allfällige Zustimmung zum Migrationspakt am UNO-Gipfel in Marokko. (ba)