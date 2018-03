Auf ihre Brücke und ihren Touristenmagneten wollten die Luzerner nicht verzichten, also beschloss man noch am Tag nach dem Brand, die Brücke wieder aufzubauen. Auch mit der Begründung, an der Holzbrücke stamme sowieso kein Balken mehr aus der Bauzeit. Sie war über die Jahrhunderte schon mehrfach erneuert, verkürzt und verändert worden. Der letzte komplette Abbau fand 1969 statt.

3,4 Millionen Franken kostete der Wiederaufbau in Rekordzeit: Das Wahrzeichen wurde am 14. April 1994 wiedereröffnet. Und auch 25 restaurierte Bildtafeln fanden 2003 ihren Weg zurück an das Wahrzeichen, sie hängen heute an den Brückenköpfen und sorgten danach noch für Diskussionen (siehe Box).