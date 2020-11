Wenn sich alle als Sieger sehen: Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee fühlt sich trotz Volks-Nein im Hoch

Manchmal gibt es an Abstimmungssonntagen nur Verlierer, manchmal aber preisen sich alle gern als Sieger an. So geschehen bei der Kriegsgeschäfte-Initiative. Obwohl das Stimmvolk diese klar ablehnte, sagt Lewin Lempert, Sekretär der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee: «Ich bin sehr zufrieden.»

Der Ja-Anteil sei beachtlich für eine sehr linke Initiative, die von GSoA und Jungen Grünen lanciert wurde. «Das ist ein positives Signal für künftige friedenspolitische Anliegen», sagt der 24-Jährige, der in den letzten Jahren in der Deutschschweiz zum Gesicht der GSoA geworden ist – und mit ihr bei der Kampfjet-Abstimmung vor zwei Monaten haarscharf an der Sensation vorbeischrammte.

Erleichterung bei den Gegnern

Diesmal fiel das Votum deutlicher aus. 57,5 Prozent der Stimmbürgerinnen und -bürger stimmten gegen ein «Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten». Die Initiative forderte, dass die Schweizerische Nationalbank, AHV und IV sowie Pensionskassen und Stiftungen der beruflichen Vorsorge keine Unternehmen mehr finanzieren dürfen, die mehr als fünf Prozent ihres Umsatzes mit Kriegsmaterial machen.

Ein zu starres Korsett wäre das gewesen, warnten Gegner der Initiative wie FDP-Nationalrätin Maja Riniker. Entsprechend erleichtert ist die Aargauerin über das Ergebnis: