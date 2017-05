Im Fall des angeblichen Spions Daniel M. sind zahllose Fragen offen. Etwa: Welche Rolle spielen Schweizer Nachrichtendienst und Schweizer Bundesanwaltschaft? Wir erinnern uns: Kaum war Michael Lauber 2012 als Bundesanwalt im Amt, ging der sehr medienwirksam gegen deutsche Steuerfahnder vor. Er erliess Haftbefehl gegen den bekannten Wuppertaler Fahner Peter Beckhoff und Kollegen. Dank der Arbeit von Daniel M.?

Auffällig ist auch: Daniel M. trat 2010 aus der UBS aus und machte sich selbstständig. Also just in der Phase, als die ersten geklauten Bank-CDs auftauchten. War er Teil einer Gegenoperation der Schweiz?

2010 war aber auch das Jahr nach der UBS-Rettung und der Einigung der Bank im US-Steuerstreit. Ein Zufall? Beobachter stellen fest, dass Daniel M. derzeit für eine US-Firma arbeitet. Gibt es einen Zusammenhang?

Daniel M. ist aber nicht nur im Visier des deutschen Generalbundesanwalts, sondern auch der Schweizer Bundesanwaltschaft (BA). Zusammen mit zwei Ex-BND-Mitarbeitern. M. wurde im Februar 2015 in Zürich verhaftet, nachdem er auf einen verdeckten Ermittler hereinfiel. Warum ist das BA-Verfahren zwei Jahre später noch nicht weiter gediehen?

M. soll damals für 130000 Euro Kontodaten an einen Ex-BND-Mann verkauft haben (Ausriss rechts). Verkaufte M. echte Bankdaten? Nein, sagt Anwalt Landmann. Aber warum läuft dann das Verfahren der BA noch? Wenn die Daten doch echt waren und tatsächlich via einen Israeli aus dem Zahlungssystem Swift stammten: Wie ist das möglich? Und: Ist das Loch mittlerweile gestopft? (HAY)