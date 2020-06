Wer von der neuen Corona-App gewarnt wird, soll sich gratis testen lassen können – doch wer zahlt das?

Noch befindet sich die Swiss-Covid-App in der Testphase, doch schon bald soll sie allen zur Verfügung stehen. Das Parlament bereitet derzeit den gesetzgeberischen Weg dafür, und zwar im Eilverfahren. Heute hat der Ständerat grünes Licht gegeben. Und dabei beschlossen, dass er in einem wichtigen Punkt weiter gehen will als der Bundesrat. Wer von der App informiert wird, dass er sich wegen eines engen Kontakts mit einer erkrankten Person möglicherweise selbst mit dem Coronavirus infiziert hat, soll sich gratis testen lassen können.

Springt der Bund ein?

Matthias Müller vom Krankenkassenverband Santésuisse entgegnet, es deute derzeit nichts darauf hin, dass die Kosten im laufenden Jahr sinken. Bei Santésuisse stellt man sich auf den Standpunkt, dass das Epidemiengesetz in der Sache klar sei: die Krankenkassen zahlen dann, wenn jemand krank ist und sich aus medizinischen Gründen testen lassen muss. Dafür seien die Krankenversicherer da. Wenn es hingegen vor allem passiert, um die öffentliche Gesundheit zu schützen, auch vorsorglich, dann übernimmt die öffentliche Hand. Das müsste folglich auch bei Tests gelten, die wegen einer Warnmeldung der Swiss-Covid-App gemacht werden. «Das Grundprinzip ist hier klar, und danach sollten wir uns auch richten», sagt Müller.

Wie es im Kostenstreit weitergeht, werden die nächsten Wochen weisen, und nach den Äusserungen von Gesundheitsminister Alain Berset sind Änderungen an der heutigen Praxis zu erwarten. Zur Debatte wird auch stehen, dass der Bund sich an den Testkosten beteiligt – so, wie das Mitglieder der wissenschaftlichen Covid-19-Taskforce im Fall der App-Nutzer in einem Brief an die Gesundheitskommissionen forderten. Auch die Frage der Lohnfortzahlung für Personen, die sich aufgrund einer App-Warnung freiwillig in Quarantäne begeben, will der Bundesrat angehen.