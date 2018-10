Kaum ein Tag vergeht, ohne dass ein neuer Name im beliebten Ratespiel «Wer wird Bundesrat?» durch die Medien walzt. Kaum eine Woche, in der nicht neue Analysen zu den Wahlchancen verfasst werden. Doch in der aufgeheizten Debatte geht eine andere Vakanz unter. Dabei strahlt die Position ebenfalls über sämtliche Landesgrenzen hinaus.

Noch immer ist offen, wer neuer Präsident der ETH Zürich wird. Das ist umso erstaunlicher, als dass die Hochschule zu den zehn besten Universitäten der Welt zählt – und Studenten, Professoren und Firmen aus allen Kontinenten anzieht. Wer an vorderster Front der ETH steht, steht auch an vorderster Front der Schweiz. Nur: Wer soll es sein?

Seit Lino Guzzella im Mai nach nur vier Jahren im Amt seinen Abschied angekündigt hat, ist es still geworden um mögliche Nachfolger. Namen geistern kaum durch die Medien. Es ist eine unspektakuläre Suche nach einem spektakulären Kandidaten. Und die Zeit drängt.

In weniger als drei Monaten soll der Nachfolger an der ETH starten. Allerdings halten sich Bundesrat und der zuständigen ETH-Rat bedeckt. Wie viele Bewerbungen es gibt? Tue nichts zur Sache. Ob schon jemand abgesagt hat? Kein Kommentar. Wann ein Nachfolger verkündet wird? Unklar.

Viele gehen zu schnell

Wer allerdings mit Professoren, Rektoren und Bildungspolitikern spricht, kommt an einem Namen nicht vorbei: Physiker Joël Mesot. Seit 2008 leitet er das Paul-Scherrer-Institut in Villigen AG als Direktor und hält eine Doppelprofessur an der ETH Zürich und der ETH Lausanne. Er selbst will sich auf Nachfrage nicht äussern, auch der ETH-Rat möchte «keine Namen kommentieren».

Doch Mesot ist bei den Professoren sehr angesehen, seine Arbeiten sind vielfach ausgezeichnet. Und zwei weitere wichtige Kriterien sprechen für ihn: Erstens ist Mesot Schweizer. In der Romandie geboren mit Studium in Zürich, ist er in beiden Landesteilen zu Hause.