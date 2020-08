«Wichtig, sich der Diskussion zu stellen»: Der Zuger FDP-Ständerat Michel über den Talk mit Coronaskeptikern

Was war Ihre Motivation, am Online-Gespräch teilzunehmen?

Das Unbehagen, das hier zum Ausdruck kommt, ist auf den ersten Blick diffus. Es sind viele normale Bürgerinnen und Bürger, die sich Sorgen machen und die Massnahmen gegen das Coronavirus oder den politischen Prozess teils nicht verstehen, nur vereinzelt sind es Verschwörungstheoretiker oder auch Personen, die schon vorher mit dem Staat Mühe haben. Viele wenden sich jetzt an Politiker, weil sie merken: Die Politik betrifft mich. Diese Erkenntnis ist eigentlich erfreulich. Bei wenigen habe ich den Verdacht, dass sie etwas anderes im Schild führen.

Also eine kontraproduktive Aktion?

Matthias Michel: Ich habe – wie alle Parlamentsmitglieder – Dutzende Einladungen dazu per Mails bekommen, die meisten mit dem gleichen Text, vereinzelt auch individuelle, nur wenige aufdringliche. Bei einer solchen Welle wird man etwas zurückhaltend.

Sie haben in einer Online-Gesprächsrunde mit den deutschen «Coronaskeptikern» Sucharit Bhakdi und Bodo Schiffmann teilgenommen. Wie kam es dazu?

Was ist Ihre Erkenntnis aus dem Gespräch?

Manche befürchten, mit dem Covid-19-Gesetz werde ein Impfzwang eingeführt. Dagegen habe ich mich gewehrt. Dem Gesetz wird vieles angedichtet, das nicht stimmt. So beinhaltet dieses Gesetz keinen Impfzwang. Einen Einwand halte ich aber für nachvollziehbar: Das Gesetz sieht vor, dass der Bundesrat das Zulassungsverfahren für Medikamente und Impfstoffe ausnahmsweise anpassen kann. Darüber kann man sachlich diskutieren.

Weshalb halten Sie das für einen berechtigten Einwand?

Dahinter steckt die Sorge, dass Medikamente oder Impfstoffe nicht seriös getestet werden. Das darf nicht sein. Richtig ist, die administrativen Verfahren zu vereinfachen, um zum Beispiel Impfstoffe schneller zuzulassen. Darunter darf aber die Qualität nicht leiden.

Gab es Positionen oder Aussagen im Gespräch, die Sie erschreckt haben?

Was ich schwierig finde, ist die radikale Position, dass es gar keine Schutzmassnahmen mehr braucht und dass Masken überhaupt nichts nützen. Wenn sich einzelne Wissenschafter mit solchen Aussagen an die Politik wenden, ist das schwierig. Diese Diskussionen müssen die Wissenschafter untereinander führen, um dann mit möglichst gefestigten Positionen an die Politik zu gelangen.