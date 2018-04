«Das ist ja wie Weihnachten», rief SP-Nationalrätin Chantal Galladé in die Runde, als ausgerechnet ein Waffensammler ihr in der Arena-Sendung am Freitagabend zur Hilfe eilte. Freilich, das ist sich die erklärte Waffengegnerin nicht gewohnt.

Gewohnt ist sich Galladé vielmehr, dass ihr Waffenfans wütende Blicke zuwerfen. Oder wie es Galladé selber ausdrückte: «Ich bin wohl nicht gerade die Ikone der Waffensammler in diesem Land.»

Das ist sie auch für Theo Schneider nicht, der bei der Arena zum Waffenrecht im Publikum sass. Der begeisterte Sammler von extrem grosskalibrigen Faustfeuerwaffen («Wenn Sie mit einer solchen Waffen auf jemanden schiessen würden, spielt es keine Rolle mehr, wo sie treffen») distanzierte sich dann auch von der SP-Frau. «Obwohl Frau Galladé jetzt Weihnachten anspricht, muss ich Ihr leider sagen: Ich bin in vielen Punkten nicht mit Ihr einverstanden.»

Die ungewöhnlichen Verbündeten sind sich doch nicht so einig: