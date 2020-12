«Wir bitten um Entschuldigung»: Bischof Gmür zum umstrittenen Holocaust-Rückgriff bei der Konzerninitiative

Nun entschuldigt sich Felix Gmür, Präsident der Schweizerischen Bischofskonferenz (SBK), öffentlich für den Holocaust-Vergleich auf kath.ch. Und zwar in einer gemeinsamen Erklärung mit Renata Asal-Steger, Präsidentin der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ). Sie wurde am Freitagabend um 20 Uhr publiziert.

Der Holocaust-Rückgriff auf dem katholischen Portal kath.ch sorgte für Empörung. «Vor knapp 40 Jahren zeigte der Filmemacher Markus Imhoof in ‹Das Boot ist voll› die Schweizer Mitverantwortung für den Holocaust», schrieb Redaktionsleiter Raphael Rauch am 9. November in seiner Kolumne «Rauchzeichen». «Klar ist: Hätte es damals ein Gesetz zur Konzernverantwortung gegeben, wäre es den Schweizer Banken deutlich schwerer gefallen, Hitlers mörderische Maschinerie zu finanzieren.»

Das Medienzentrum betreibt kath.ch im Auftrag der Bischofskonferenz und der RKZ. Gemäss Rahmenstatut kann der Redaktionsleiter von kath.ch erst angestellt werden, wenn jenes Mitglied der Bischofskonferenz zugestimmt hat, das für die Medienarbeit zuständig ist. Für die Finanzierung von kath.ch ist weitgehend der RKZ verantwortlich.

Katholische Kirche will die Abstimmung aufarbeiten

Gmür und Asal-Steger betonen in ihrer gemeinsamen Erklärung weiter, Bischofskonferenz und Römisch-Katholische Zentralkonferenz seien dabei, die Situation um die Debatten bei der Konzerninitiative «aufzuarbeiten und daraus Schlüsse für die Zukunft zu ziehen».

«Die öffentlichen Auseinandersetzungen um die Konzernverantwortungsinitiative wurden insbesondere in den letzten Wochen vor der Abstimmung am 29. November 2020 sehr hitzig und in teils scharfer Tonalität geführt», heisst es in der gemeinsamen Erklärung. «Das hat auf allen Seiten Verletzungen hinterlassen.»

«Ich schätze diese Entschuldigung sehr»

«Ich schätze diese Entschuldigung sehr», sagt CVP-Fraktionschefin Andrea Gmür, die Schwägerin von Bischof Felix Gmür. «Ich finde es gut, dass sich Bischofskonferenz und Römisch-Katholische Zentralkonferenz jetzt noch gemeldet haben. Im Übrigen war es ja immer wieder derselbe Journalist von kath.ch, der versuchte, Öl ins Feuer zu giessen.»

Für sie sei die Sache «erledigt», sagt sie. «Wichtig ist, dass die katholische Kirche keine politischen Kampagnen führt. Aber sie darf und soll sich selbstverständlich äussern.» Das solle in künftigen Abstimmungskämpfen «sachlich und differenziert» geschehen.