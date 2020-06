«Wirrwarr an Spezialgesetzen»: Datenschützer will Justizdepartement boykottieren

Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte Adrian Lobsiger ist besorgt: Die Bundesverwaltung versuche vermehrt, in neuen Gesetzen den Bürgern den Zugang zu Dokumenten vorzuenthalten. «Es laufen gewisse Bemühungen, um das Öffentlichkeitsgesetz zu durchlöchern», sagte Lobsiger gestern in Bern an seiner Jahresmedienkonferenz.

Festgestellt hat er dies etwa bei der Zollverwaltung oder beim Bundesamt für Gesundheit. «Wenn diese Ausnahmen Fuss fassen, fürchte ich, dass der Bann gebrochen ist.» Der oberste Datenschützer warnt: Transparenz sei nötig, Geheimhaltung befördere Verschwörungstheorien.

Im Clinch steht Lobsiger auch mit dem Justiz- und Polizeidepartement (EJPD). Künftig, so kündigt er an, will er demonstrativ alle neuen Gesetzesentwürfe zur Ablehnung empfehlen, die das Departement dem Parlament vorlegt – wenn es darin um die polizeiliche Bearbeitung sensibler Daten geht. Im Gegensatz zu den Kantonen fehle dem Bund ein eigentliches Polizeigesetz, sagt Lobsiger auf Anfrage. Rund 50 verschiedene Spezialgesetze gebe es, vom Fedpol über die Grenzwache bis hin zu Regeln für Fahndungsdatenbanken.