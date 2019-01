Politikerspenden kommen formlos daher. So gab der ehemalige SVP-Nationalrat Oskar Freysinger (VS) einmal offen zu, dass er von einem Fan schon mal 5000 Franken in einem Couvert erhalten habe.

In Sachen Wahlspenden – lange ein Tabuthema für viele Politiker – geht jetzt ausgerechnet der umstrittene Genfer Staatsrat Pierre Maudet (FDP) in die Offensive. Die Wahlspenden, die er erhalten habe, seien immer korrekt über ein Komitee geflossen. Hingegen: «Man hört von nationalen Politikern, die sich Wahlkampfspenden auf ihr privates Konto zahlen lassen», sagte Maudet in der «SonntagsZeitung». Da werde «privates Geld mit Wahlkampfgeldern» vermischt.

Wie halten es Volksvertreter mit dem Spenden? Legen sie offen, wer sie zahlt?