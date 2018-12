Das ging zackig. Es dauerte kurz vor vier Uhr nachmittags nur wenige Minuten, dann hatte Simonetta Sommaruga (SP) den symbolischen Schlüssel des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) an ihre Nachfolgerin Karin Keller-Sutter (FDP) übergeben. Wer, zugegeben, zwei oder drei Minuten zu spät kam, der hatte Pech im Bundeshaus West, es gab keinen Einlass mehr ins Büro der Justiz- und Polizeiministerin, in dem die Übergabe am stattfand. Das Personal versuchte zwar fieberhaft, einen Weg zu finden, aber das war gar nicht so einfach, weil niemand riskieren wollte, die kurze Feierlichkeit und die beiden anspruchsvollen Bundesrätinnen durch Hereinplatzen zu stören.

So kurz die Übergabe ausfiel, so herzlich war sie. Die zwei Frauen stiessen mit Champagner an, und die abtretende Justizministerin Simonetta Sommaruga schenkte ihrer Nachfolger Karin Keller-Sutter ein buntes Mobile. «Das EJPD ist für die Menschen da: für die Familien, die Kinder, die Flüchtlinge und die Opfer von Gewalt. Das EJPD sorgt sich um den Ausgleich und um die Gerechtigkeit», sagte Bundesrätin Sommaruga. «Das Mobile steht für diesen Ausgleich – aber auch für die Sorgfalt und das Feingefühl, das es in diesem Departement braucht.»