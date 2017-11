Bei der Unterschriftensammlung für die No-Billag-Initiative waren die Jungfreisinnigen noch an vorderster Front dabei. Nun aber scheinen sie je länger, desto mehr die Lust am radikalen Ansinnen zu verlieren, über das am 4. März abgestimmt wird und das sowohl die SRG als auch etliche private Radio- und Fernsehstationen in ihrer Existenz gefährdet.

Andri Silberschmidt, Präsident der Jungpartei, geht im Gespräch mit der «Südostschweiz» jedenfalls auf Distanz zum Initiativkomitee: «Der Stil der No-Billag-Kampagne gefällt mir nicht immer», sagt er. «Er ist oft zu aggressiv, zu Haudrauf, zu stark von der Jungen SVP geprägt.» Einige Exponenten, die über wenig politische Erfahrung verfügten, überlegten sich zu wenig, wie ihre Botschaften in der Öffentlichkeit ankämen, kritisiert Silberschmidt.