Die Eidgenössische Zollverwaltung hat am Flughafen Zürich am 13. Februar 83 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt, nachdem eine Kontrolle mit einem Röntgengerät Unregelmässigkeiten ergeben hatte. Dies gab die Zollverwaltung am Dienstag bekannt.

Versteckt waren die Drogen in insgesamt 79 vakuumverpackten Paketen in Schachteln mit Gummischnitzeln. Das Marihuana wurde der Kantonspolizei Zürich weitergegeben. Diese führt weitere Ermittlungen durch.