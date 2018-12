In Europa sinken die Asylzahlen, und plötzlich schafft es ein altes Thema zurück auf die politische Agenda: legale Fluchtwege nach Europa. Letzte Woche hiess das Europäische Parlament in Strassburg einen Vorschlag gut, wonach Verfolgte künftig in den Krisengebieten direkt um Schutz in der EU bitten können. Etwa auf einer Botschaft. Die EU-Kommission muss nun einen Gesetzesvorschlag zu diesen sogenannten Humanitären Visa machen. Solche Visa sollen es Menschen erlauben, sicher in ein europäisches Land zu reisen und dort um Asyl zu bitten.

Einen anderen regulären Fluchtweg nach Europa und in die Schweiz bieten sogenannte Resettlement-Programme der UNO-Flüchtlingsorganisation UNHCR. Resettlement steht für Umsiedlung, und genau das ist es: Flüchtlinge werden in den Krisengebieten ausgewählt, auf ein Leben im neuen Land vorbereitet und schliesslich dort neu angesiedelt. Das letzte der in den vergangenen Jahren aufgegleisten Programme zwischen dem UNHCR und der Schweiz läuft Ende Jahr aus. Vor zwei Wochen hat der Bundesrat entschieden, dass es nahtlos weitergehen soll: Auch nächstes Jahr will er 800 Menschen, vorwiegend Opfer des Syrienkriegs, in die Schweiz einfliegen. In den Jahren danach sollen es pro Jahr rund 1000 Flüchtlinge sein.

Hoher Familienanteil

Die Ausgewählten werden auf ihre neue Heimat, die Schweiz, über Monate vorbereitet. Dabei wird auch abgeklärt, ob sie willig sind, sich hierzulande auch tatsächlich zu integrieren. Und eine Sicherheitsprüfung durch den Nachrichtendienst des Bundes soll verhindern, dass auf diesem Weg Kriminelle, etwa Terroristen, in die Schweiz gelangen.

UNO-Flüchtlinge sind bei Kantonen und Gemeinden beliebt. Diese werden frühzeitig informiert, wer wann ankommt, und sie können so besser planen. Die Aufnahme von Menschen aus dem üblichen Asylprozess ist unberechenbarer: Einmal bitten mehr Geflüchtete an der Schweizer Grenze um Asyl, einmal weniger.