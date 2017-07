Zürich

Beim grössten Schweizer Bahnhof wird der Haupteingang von Taxis belagert. «In Zürich stehen die Taxis teilweise stundenlang vor dem Haupteingang und verhindern damit eine Zone, in der man sich wohlfühlt und die zum Betreten des Bahnhofs einlädt.» Statt dass die Taxis allesamt an einem Ort warteten, könne er sich vorstellen, dass sie in kleinerer Zahl an verschiedenen Standorten rund um den Bahnhof stationiert seien. Auch das stetig grösser werdende Angebot an Fernbussen werde in diese Überlegungen miteinbezogen.

Basel

Der Platz vor dem Bahnhof böte an sich viel Platz, wären da nicht die vielen Trams, Busse und Velos. Sie müssen nicht nur aneinander vorbeikommen, sondern auch an den Passanten, die in den Bahnhof eilen. Für Stöckli ist deshalb selbst die Verlegung der Tramstation kein Tabu. «Wir machen gemeinsam mit dem Kanton Basel-Stadt eine grosse Auslegeordnung, um zu prüfen, ob es nicht Sinn machen würde, einige Haltestellen vor dem Bahnhof anderswo zu platzieren.» Er denkt an jene Seite, wo die Züge Richtung Frankreich fahren. Die dortige Margarethenbrücke soll zu einer Tramstation umfunktioniert werden. Diese Idee wurde bereits im Rahmen der Planung der unterirdischen S-Bahn-Linie in Basel angestossen.

Bern

Als Beispiel nennt Stöckli hier das Tibits-Restaurant im Bahnhof. Die Mehrheit der Gäste würde vor allem wegen des Essens kommen, nicht weil sie später eine Zugfahrt antreten. Der Platz daneben habe sich aber als Treffpunkt für Jugendliche und Randständige etabliert. «Oftmals stehen und sitzen sie tagelang trinkend und rauchend vor den Haupteingängen. Das wirkt sich negativ auf die Aufenthaltsqualität der Restaurant-Gäste aus.» In den Bahnhöfen sollen alle Gesellschaftsschichten willkommen sein, sagt Stöckli. «Aber wir werden versuchen, sie an andere Plätze zu lotsen, damit die Gäste im Restaurant ihr Essen ungestört geniessen können.» Man müsse herausfinden, welche Orte für die Jugendlichen und Randständigen besser geeignet seien – «wo sie auch bei Regen ihr Bier trinken können». Der Bahnhof sei ein öffentlicher Raum, der allen Platz bieten müsse. «Aber es müssen sich alle anständig benehmen.» Man sei auch bereit, die Reinigung rund um die Bahnhöfe mitzufinanzieren.