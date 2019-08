Wer sind in der Schweiz die Gewinner der Personenfreizügigkeit?

Gewinner sind all jene auf dem Arbeitsmarkt, die sogenannte ergänzende Fähigkeiten anbieten können. Es handelt sich beispielsweise um jene Topmanager, die sich in den Konzernleitungen halten konnten oder dorthin aufgestiegen sind. Sie verdienen heute wesentlich mehr auf dem viel grösseren Markt, in dem die Personenfreizügigkeit gilt.

Wer sind die Verlierer?

Das sind die Arbeitnehmer, die leicht ersetzbare Fähigkeiten anbieten wie in der Gastronomie- oder Baubranche. Sie erhalten jetzt plötzlich Konkurrenz und spüren damit Lohndruck.

Aber die Löhne sind durch die flankierenden Massnahmen geschützt.

Der Lohnschutz hilft nur vordergründig, weil er faktisch als Mindestlohn wirkt. Das verteuert den Faktor Arbeit, fördert deshalb tendenziell die Arbeitslosigkeit und drängt die Arbeitnehmer in die sozialen Sicherungssysteme. In der Hochkonjunktur muss dies zwar nicht der Fall sein. Bei einer Rezession aber könnte sich das Blatt wenden.