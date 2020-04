Die richtigen Zahlen lauteten bei Swiss Lotto 10, 18, 19, 32, 33 und 39. Die Glückszahl war die 2, beim Replay die 9. Bei der Joker-Ziehung brachten die Zahlen 1, 7, 5, 1, 0 und 0 den Millionen-Gewinn, wie die schweizerische Lotteriegesellschaft Swisslos mitteilte.

Das Schweizer Zahlenlotto feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Die erste Ziehung erfolgte am 10. Januar 1970. Das Glücksspiel produzierte in einem halben Jahrhundert über 900 Millionäre.