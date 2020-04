Zwei neue Klammeraffen-Babys im Zoo Basel: Der Zolli sendet einen Livestream um 11.30 Uhr

Am 29. Februar kam das Baby der 14-jährigen Mutter Juanita zur Welt und am 14. März jenes der 21-jährigen Jetta. Juanita und Jetta sind beides erfahrene Mütter, wie der derzeit geschlossene Zoo Basel am Mittwoch mitteilte.

Vater der beiden Babys ist Ferdinand. Er lebt seit 2003 im Zoo Basel und ist Vater aller seither im Zolli geborenen Klammeraffenkinder.

Die beiden Neugeborenen seien wohlauf, heisst es weiter. Da das Geschlecht der Klammeraffen noch unbekannt ist, haben sie noch keinen Namen.

Nachwuchs vermeldet der Zoo Basel auch bei den Somali-Wildeseln. Dort hat die 26-jährige Tana am 20. März ihren Sohn Rehani geboren. Vater ist der vierjährige Adam. Rehani ist momentan oft mit seiner Mutter unterwegs und testet mit gewagten Sprüngen seine langen Beine.