Zweites Coronavirus-Opfer in Schweiz - Patient stirbt in Liestal

Über weitere Details werden die Medien um 16 Uhr in Liestal informiert. An der Medienkonferenz nehmen Regierungsrat Thomas Weber, Kantonsärztin Monika Hänggi, der Chefarzt des Kantonsspitals, Jörg D. Leuppi, und der Leiter des kantonalen Krisenstabes, Patrick Reiniger teilt.

Am vergangenen Donnerstag starb im Kanton Waadt eine Person an der durch das Virus Sars-CoV-2 ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Es handelt sich um eine 74-jährige Frau, die sich vermutlich in Italien angesteckt hatte. Sie litt an einer chronischen Erkrankung und starb im Spital unerwartet rasch.