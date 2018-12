40 bis 70 Zentimeter Neuschnee sind in den letzten drei Tagen in Nord- und Mittelbünden gefallen, ebenfalls im nördlichen Engadin. In den Bündner Südtälern gab es dagegen weniger Schnee, wie es beim Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF am Montag auf Anfrage hiess.

Auf etwa 2000 Metern über Meer liegen in Graubünden insgesamt überdurchschnittliche 50 bis 80 Zentimeter Schnee. Der Neuschnee der letzten Tage, der Wind durch das Sturmtief "Marielou" sowie die schwächere Schicht haben die Lawinengefahr in weiten Teilen des Alpenbogens auf die zweithöchste Stufe 4 ansteigen lassen.