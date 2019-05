Gleich daneben schoss Hans Schatzmann, der in Luterbach aufgewachsene Brigadier und Chef der Militärpolizei, in der ersten Serie fünfmal eine Zehn. Ihm reichte es locker für den Kranz. Noch besser war derweil Thomas Klossner von der Schützengesellschaft Egerkingen, der gleich zwei Medaillen abholen durfte: Er hatte sich den Kranz mit dem Gewehr und mit der Pistole verdient.

Es sei das absolut erste Mal, dass sie mit einer Pistole schiesse, erklärte Brigit Wyss ihrem Lehrer, Schützenmeister Hugo Ulrich. Der zeigte der Regierungsrätin also, wie man die Waffe richtig in die Hand nimmt und damit umgeht. Schiessen musste sie dann aber ganz alleine. «Sie hat gut zugehört und setzt die Anweisungen sehr exakt um», sagte Ulrich über seine Schülerin. Der erste Schuss ihres Lebens mit einer Pistole war sowohl für Regierungsrätin Wyss als auch die Kantonsratspräsidentin Verena Meyer je eine Sieben. Immerhin auf der Scheibe.

Mit den beiden amtshöchsten Politikerinnen bildeten einige der ranghöchsten Solothurner Offiziere eine illustre Schar, die das Feldschiessen mit der Pistole absolvieren wollte. Das hat seinen Grund: Jürg Dietschi, seit drei Monaten Präsident des Solothurner Schiesssportverbandes (SOSV), gehört dem Schützenverein Oberbuchsiten an. Seine persönliche Waffe hatte Dietschi am Sonntag aber nicht dabei. Er hatte keine Zeit für eine Teilnahme, weil er sich um seine prominenten Gäste kümmern musste.

Nichts da von Katerstimmung. Zumindest in Oberbuchsiten ging es beim Feldschiessen zu wie in einem Bienenhaus. Und dann, pünktlich um 10 Uhr, fuhr auch noch eine schnittige, schwarze Staatskarosse beim Pistolenstand vor. Mit Regierungsrätin Brigitt Wyss (Grüne) und Kantonsratspräsidentin Verena Meyer (FDP) wollten die beiden amtshöchsten Frauen des Kantons an der seit 1872 existierenden Tradition teilhaben. Für beide war es das erste Mal.

Jetzt erst recht: Diesen Eindruck hinterliessen die Schützen in Oberbuchsiten, eine Woche nach der Annahme des neuen Gesetzes zum Waffenrecht, sie mit so viel Energie – aber vergeblich – bekämpft hatten. «Es ist uns zwar wieder eine Scheibe der Freiheit abgeschnitten worden, aber unsere Arbeit ist noch nicht fertig», sagte ihr Präsident. «Wir Schützen setzen uns jetzt dafür ein, dass die Ausführungsbestimmungen des neuen Waffenrechts so geschrieben werden, dass wir unser Hobby weiterführen können.» Aber eines sei klar, meint Jürg Dietschi: «Je grösser der bürokratische Aufwand wird, umso weniger Schützen werden nach der Dienstpflicht ihr Ordonnanzgewehr behalten. So wird es auch immer schwieriger, die Leute für das Feldschiessen zu motivieren.»

Generationenwechsel einleiten

Viele Schützenvereine haben dasselbe Problem: Eine Handvoll Jungschützen werden durch einen immer älter werdenden Vorstand betreut. Das mittlere Alter fehlt. «Wir wollen nun ein strategisches Leitbild ausarbeiten, um die Zukunft des Schiesssports zu sichern», sagt der neue SOSV-Präsident, der mit 66 Jahren selber zu dieser älteren Generation gehört, die den Grossteil der Arbeit in den Vereinen erledigt.