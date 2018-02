Die No Billag-Volksinitiative, über die am 4. März abgestimmt wird, verlangt die Abschaffung der Radio-und Fernsehgebühren in der Schweiz.

Vor der Abstimmung am Parteitag am Mittwochabend in Grenchen argumentierten Privatradiopionier und jetzt Pro-SRG-Vorkämpfer Roger Schawinski und SVP-Nationalrat Gregor Rutz an einer lebhaft geführten Podiumsdiskussion gegen, bzw. für die Initiative.

Schawinski in der Höhle des Löwen

Für den eloquenten Talkmaster Schawinski war es der erste Auftritt an einem SVP-Parteitag. Auf dem Podium waren auch die SVP-Präsidentin von Egerkingen Diana Stärkle (Kontra) und Christian Riesen aus Wangen bei Olten (SVP-Gemeinderat und Mitglied des Initiativkomitees). Die Diskussionsrunde wurde von Rolf Cavalli, Chefredaktor a.I. der AZ-Medien geleitet.

Schawinski hat im vergangenen Herbst ein Buch zum Thema geschrieben, indem er aufzuzeigen versucht, dass ein Ja zur Initiative dem viersprachigen Mediensystem und der Demokratie grossen Schaden zufügen würde. Seine Devise: Informationssendungen wären in der kleinräumigen Schweiz ohne Mediengebühr nicht finanzierbar.

Information heute gratis

"Dies ist auch nicht mehr nötig", ist Christian Riesen vom Initiativkomitee überzeugt. Die technische Entwicklung habe dazu geführt, dass man heute für Information nicht mehr zahlen müsse. Diese sei ein freies Gut geworden.

Diana Stärkle, die eine Minderheit in der SVP vertrat, machte hingegen darauf aufmerksam, dass gerade Informationen aus der Region vom freien Markt eben nicht geliefert würden, da gerade auch regionale TV-sender und Radiostationen auf Billag-Gelder angewiesen seien.

Gregor Rutz liess durchblicken, dass er der Initiative im Parlament nur widerwillig zugestimmt hatte. "Es geht offenbar nicht anders. Alle unsere Kompromissvorschläge wurden leider abgelehnt." Und bei einem Nein zur Initiative werde nur noch mehr "gemauert", befürchtet er.