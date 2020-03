Auto in Aare versunken: Suche geht weiter – Person in Fahrzeug vermutet

Am Freitagmorgen geht die Suche nach einem Auto, welches am Donnerstagvormittag bei Staad in die Aare fuhr, weitergeführt. Bis kurz vor Mittag konnte das Fahrzeug nicht aufgefunden werden, wie es bei der Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage heisst. Man sei sich sicher, dass es sich nicht um einen Scherz handle. Niemand habe einfach ein Auto entsorgen wollen. Wie das Auto in die Aare fuhr sei von einem Passanten klar beobachtet worden. Die Polizei geht davon aus, dass sich noch eine Person im Auto befindet.

Am Donnerstag hatte um circa 10.45 Uhr ein Passant der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass ausserhalb von Staad ein Auto von einem Feldweg herkommend in die Aare gefahren und bald darauf abgesunken sei. Der Ort befindet sich zwischen dem Wiler Staad und dem Badeplatz westlich von Staad in Richtung Büren.