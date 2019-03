In der Nacht von Montag auf Dienstag, 4./5. März wurde in Grenchen in ein Fahrradgeschäft eingebrochen. Laut der Kantonspolizei Solothurn in Grenchen wurden dabei rund 10 Fahrräder der Marken «Trek» und «Flyer» entwendet. Die Schadenssumme wird auf mehrere 10'000 Franken geschätzt, da sich die Fahrräder im höheren Preissegment befinden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Personen, welche in der Nacht auf Dienstag im Bereich der Bahnhofstrasse in Grenchen verdächtiges Verhalten von Persosnen, oder verdächtige Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Grenchen telefonsich ausienanderzusetzen.

Telefonnumer Kantonspolizei Solothurn in Grenchen: 032 654 39 69