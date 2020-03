Mann auf Schulhausplatz ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Sonntagnacht kam es in Grenchen im Bereich des Schulhausareals zu einem Raubüberfall, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Gemäss aktuellen Erkenntnissen überquerte ein Mann kurz vor 2 Uhr den Schulhausplatz in Richtung Lindenstrasse, als sich zwei unbekannte Männer näherten.

Sie drückten ihn zu Boden und raubten ihrem Opfer das Portemonnaie und sein Mobiltelefon. Danach flüchteten sie mit dem Diebesgut in Richtung Zentrum. Der Geschädigte wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Polizei bittet um Mithilfe

Laut Kantonspolizei werden die Unbekannten wie folgt beschrieben: schlank, ca. 150-160 cm gross, dunkle Augen und dunkler Teint. Einer trug dunkle Trainerhosen mit dunklem Kapuzenpullover, der Andere helle Trainerhosen mit hellerem Kapuzenpullover. Bei den Tätern soll es sich wahrscheinlich um zwei Männer in eher jugendlichem Alter handeln.



Personen, die im Zusammenhang mit dem Raubüberfall verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Informationen zu den beiden unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Grenchen in Verbindung zu setzen, Telefon 032/654'39'69. (kps)