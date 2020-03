Taucher entdecken in der Aare versunkenes Auto – Bergung läuft

Am Freitagmittag entdeckten Taucher nördlich von Rüti bei Büren das Auto auf dem Grund der Aare. Am frühen Nachmittag wurde mit einem Abschleppwagen und einer Seilwinde der Versuch gestartet, dieses zu bergen. Der erste Versuch misslang jedoch: Das Seil riss.

Die Strasse entlang der Aare wurde abgesperrt. Blicke von der Berner Seite auf das Auto werden durch das Polizeiboot abgeschirmt.

Lange Suche

Am Donnerstag hatte um circa 10.45 Uhr ein Passant der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass ausserhalb von Staad ein Auto von einem Feldweg herkommend in die Aare gefahren und bald darauf abgesunken sei. Der Ort befindet sich zwischen dem Wiler Staad und dem Badeplatz westlich von Staad in Richtung Büren. Am Ufer ist nicht viel vom Durchbruch des Autos zu sehen. Einzig ein Ast ist abgebrochen. Die Reifenspuren auf dem Weg sind jedoch deutlich zu sehen.

Die Polizei hatte sofort eine Suchaktion eingeleitet. Mehrere Patrouillen und ein Polizeiboot waren vor Ort. Zur Unterstützung wurde ein Helikopter der Rettungsflugwacht Rega sowie Polizeitaucher der Kantonspolizei Bern aufgeboten. Laut Polizei waren aber die Sichtverhältnisse zu schlecht, weshalb man den Helikoptereinsatz wieder abbrach.