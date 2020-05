Verletzter Mann beim Bahnhof aufgefunden – wer hat ihn geschlagen?

Ein Passant fand den verletzten Mann am Montag, gegen 00.40 Uhr. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde dieser mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. «Gemäss derzeitigen Erkenntnissen besteht die Möglichkeit, dass der Mann durch eine bislang unbekannte Täterschaft geschlagen wurde», heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn.

Zur Klärung des Hergangs und der Umstände haben Polizei und Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn entsprechende Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die im Bereich des Bahnhof Süd in Grenchen Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Auffindung des verletzten Mannes stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Grenchen zu melden, Telefon 032 654 39 69. (kps)

Aktuelle Polizeibilder: