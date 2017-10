«Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen offline und online. Bewerten und Bewertungen anschauen tun alle, altersunabhängig», so Zaugg, der in Rüttenen aufgewachsen ist und heute in Luzern wohnt. Der Start-Up-Unternehmer, der lange Zeit in Grosskonzernen im Marketingwesen arbeitete, weiss genau, dass vielen Gastronomen die Ressourcen fehlen, um noch Online-Rezensionen zu verwalten. Dabei würden 84 Prozent der Leute den Online-Bewertungen gleich viel vertrauen schenken wie persönlichen Empfehlungen.

Stärkeres Onlinebewusstsein

Fritz J. Bader, Inhaber des Restaurants Ana Capri und der Brasserie Fédérale in Solothurn sowie des Restaurants Lungomare in Olten, ist Kunde bei Zaugg und erläutert: «Die Online-Bewertungsportale haben solch ein Ausmass angenommen, dass ich das, als Inhaber von zehn Restaurants, gar nicht mehr alleine bewältigen kann.»

Früher hätten seine Angestellten morgens kurz die Bewertungsportale durchgecheckt, doch dank «re:spondelligent» könne er mittlerweile mit einem einfachen Einloggen alle neu eingegangenen Bewertungen sofort und auf einen Blick selber anschauen. Der 61-jährige Gastronom ist überzeugt davon, dass in jeder Kritik ein wahrer Kern steckt – und dort will er anknüpfen, um sich und seine Betriebe laufend zu verbessern.

Weniger hilfreich ist die App jedoch für Ahmet Sazdili. Der 37-Jährige besitzt in der Solothurner Vorstadt sowohl ein Restaurant als auch ein Imbisslokal mit griechischen Spezialitäten. «Wir sind ein Speiselokal und arbeiten mit Stammkunden», betont der seit über 20 Jahren in Solothurn wohnhafte, türkische Kurde.

Doch sieht auch er den wachsenden Einfluss des Internets auf die Gastronomiebetriebe: «Eine gute Website ist heute das A und O. Rund 30 Prozent unserer Reservationen gehen online ein.»

Präsenz im Internet wichtig

Wo sich viele Touristen und junge Leute befinden, da ist laut Zaugg die Präsenz der Gastronomen im Internet unentbehrlich. In Grossstädten, wie etwa Zürich, gingen bei gewissen Betrieben bis zu 60 Online-Bewertungen pro Monat ein. Doch auch in tourismusärmeren Städten wie Grenchen lohnt es sich, online aktiv zu sein.

Das bestätigt Roland Rüetsch, Geschäftsführer des Restaurants Tennischugele in Grenchen. Er habe sich zwar nie mit Bewertungen im Netz beschäftigt, aber eine Website hat der Wirt natürlich, seit elf Jahren schon. Ausserdem sei er in den sozialen Medien präsent: «Wir veröffentlichen Fotos und unseren wöchentlichen Menüplan auf Facebook.» Das hilft dem 56-jährigen Langendörfer, nicht nur die Besucher der Tennisplätze als Kunden zu gewinnen, sondern auch viele Arbeiter der umliegenden Industriebetriebe.

Es lohnt sich also, trotz der guten alten Mundpropaganda, online zu werben. Deshalb bietet Alexander Zaugg den Leitern von kleineren Betrieben, die ihre wenigen Onlinebewertungen selbst managen können, auch Workshops an, in denen Tipps und Tricks für die virtuelle Präsenz vermittelt werden.