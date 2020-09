65 Fahrzeuge sichergestellt, 165 Anzeigen: So sieht die Bilanz der Polizei zu den «Auto-Posern» aus

Die Kantonspolizei Solothurn hat in diesem Jahr die Kontrollen in Zusammenhang mit dem Verursachen von unnötigem Lärm durch so genannte Auto-Poser weiter verstärkt. Die seit Frühling 2020 intensivierten Aktionen konnten in den Sommermonaten aufrechterhalten werden.

Dabei hat die Kantonspolizei in diesem Jahr bislang 165 Strafanzeigen eingereicht, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. «In 90 Fällen haben die Beschuldigten mit ihren Fahrzeugen unnötigen Lärm verursacht, etwa durch das Hochdrehen des Motors oder mit hochtourigem Fahren in niedrigen Gängen», heisst es. 75 Strafanzeigen seien ausgestellt worden wegen Führen nicht vorschriftsmässiger Fahrzeuge. Die Polizei stellte fest, dass dabei meistens die Auspuffanlage oder die Motorsteuerung abgeändert oder die Fahrzeuge baulich verändert worden waren.

Insgesamt hat die Kantonspolizei bislang 65 Fahrzeuge sichergestellt und für eine Begutachtung zur Motorfahrzeugkontrolle gebracht.