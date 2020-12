Auto prallt in einen Baum: Junger Autolenker erheblich verletzt

Wie die Polizei Kanton Solothurn mitteilt, fuhr ein junger Autolenker am Samstag, 19. Dezember, um zirka 22.50 Uhr, auf dem Schlattbrunnenweg in Oberbuchsitten in Richtung Oensingen. In einem Waldstück verlor er aus noch nicht restlos geklärten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen. Recht kam er von der Strasse ab und prallte danach frontal in einen Baum, heisst es weiter.

Bei dem Aufprall zog sich der junge Lenker erhebliche Verletzungen zu. Anwesende Personen betreuten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Ambulanz brachte in dann ins Spital, schreibt die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Lenker sein Auto wohl in alkoholisiertem Zustand gefahren haben.