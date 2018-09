Am Sonntag, um zirka 11.10 Uhr, fuhr ein Automobilist mit seinem schwarzen Renault Modus auf der Normalspur der Autobahn A1 in Richtung Bern. Als ihn bei Oberbipp ein deutscher Audi überholen wollte, verlor der Renault-Lenker aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in der Folge in die Leiteinrichtung.

Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zum Unfallhergang sucht die Polizei Zeugen.

Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kantons-polizei Solothurn in Oensingen (Telefon 062 311 76 76) in Verbindung zu setzen. (kps)