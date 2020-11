Bauernhaus durch Brand zerstört – zwei Hunde ums Leben gekommen

(sda) Die Meldung zum Brand eines Bauernhauses am Brunnenweg in Niederbipp ging bei der Kantonspolizei Bern kurz vor 8:50 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen seien, habe das Gebäude bereits in Vollbrand gestanden, teilte die Kantonspolizei Bern am Samstag mit.

Eine Person, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Wohnbereich des Gebäudes aufgehalten habe, habe sich selbständig in Sicherheit bringen können. Zwei Hunden kam jedoch beim Brand ums Leben.

Der Wohnbereich des Bauernhauses brannte laut Polizeiangaben komplett nieder und Teile des Ökonomieteils wurden zerstört. Das Bauernhaus sei nicht mehr bewohnbar. Die Löscharbeiten dauerten am Samstagnachmittag noch an. Zur Klärung der Brandursache wurden Ermittlungen eingeleitet.

Aktuelle Polizeibilder vom November 2020: