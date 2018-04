Warum kommt es immer wieder zu Vorfällen, bei denen Bauern nicht zu den Tieren schauen, ihr Hab und Gut gar verwahrlosen lassen? Peter Brügger hat Einblick in viele Bauernhöfe. «Solche Fälle sind die grosse Ausnahme», sagt der Bauernsekretär. Meist spielten da andere Probleme mit. Brügger stellt im Gegenteil fest, dass die Landwirte die «eher strengen» Tierschutzvorschriften akzeptiert und verinnerlicht hätten. «Vor 8 oder 9 Jahren gab es mehr Klagen dazu.»

So weit kommen wie im Schwarzbubenland müsste es nicht. Der Bauernverband bietet Bauern in Not Unterstützung an. Für 100 Franken pro Tag schickt er vorübergehend einen Betriebshelfer auf den Hof oder in den Haushalt. Es gibt Beratungsgespräche zur Ausrichtung des Betriebes und es gibt administrative Hilfsangebote. Rund sechs bis zehn Betriebe pro Jahr würden dieses Angebot beanspruchen, sagt Brügger. «Wenn jemand nicht kommt, kann der Bauernverband nichts machen», spricht er Fälle an, die dramatisch geendet haben.

Der Veterinärdienst darf aus Datenschutzgründen gefährdete Betriebe dem Verband nicht melden. Er weist Bauern in problematischen Situationen auf das Angebot hin. «Der Ball liegt beim Bauern. Er muss sich melden.» Der Kanton unterstützt die Hilfe über das Mehrjahresprogramm Landwirtschaft.

Im Kanton gibt es jährlich um die 70 Strafbefehle wegen Verstosses gegen die Tierschutzgesetzgebung, wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilt. (lfh)