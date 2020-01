«Blackhawk» als neuer Star? Der Ferrari unter den Schlitten im grossen Schnee-Test

Der «Blackhawk» erwischt mich auf dem falschen Fuss. Ich war auf vieles gefasst, aber nicht darauf, dass dieser Schlitten genau das Gegenteil dessen macht, was ich will. Gut, es war ein Sprung ins kalte Wasser. Verführt vom Versprechen nach Spass und Tempo. Als ich Alex Maienfisch kontaktierte und wissen wollte, was denn so neu sei an diesem Schlitten, den er als Skihersteller da im Sortiment führe, lachte er und meinte: «Vieles, aber eigentlich ist es ein neues Fahren. Dieser Schlitten gleitet auf gehärteten Skibelägen, da hat ein Davoser nicht den Hauch einer Chance in einer flachen Passage. Das ist Fahrspass auf einem neuen Niveau.»

Wer würde da nicht schwach? Also treffen wir uns an einem Montagmorgen um 9.30 Uhr auf dem Männlichen. Stahlblauer Himmel, gigantische Kulisse. Doch noch versteckt sich die Sonne hinter dem Eiger. Wir fahren die Schlittelstrecke auf Ski hinunter. Rekognoszierung für den grossen Schlittentest. Wie sieht die Strecke aus? Wo gibt es tückische Kurven? Maienfisch sagt: «Gerade in engen Kurven werden Sie sehen, dass sich der ‚Blackhawk’ auch besser lenken lässt als ein Davoser.»

Warum ein Schlitten? Weil während Jahren kaum Innovationen

Das schiesst mir durch den Kopf, als dieses futuristisch anmutende Gleitgerät in der ersten Linkskurve plötzlich nach rechts wegbricht, während ich meinen Fuss, wie gelernt, links in den Boden ramme und mein Körpergewicht ebenfalls nach links innen verschiebe. Viel hat mir Maienfisch über den Schlitten erzählt, aber wie man steuert, hat er mir nicht erklärt. Instinktiv verlagere ich das Körpergewicht nach rechts und prompt zieht das schwarze Gefährt in die gewünschte Richtung. Wie auf Schienen schiesse ich durch die Kurve – viel präziser und zuverlässiger als das mit einem Davoser Schlitten möglich ist. Fast wie auf Ski. Genauso funktioniert denn auch die Steuerung: Druck auf die Aussenkante und schon läuft alles wie geschmiert.

Das Lachen von Yves Aeschbacher schallt durchs Telefon, als ich ihm von meinen anfänglichen Mühen mit «seinem» Schlitten erzähle. Aeschbacher ist der Erfinder des «Blackhawk». Die Anfänge des Rodel-Schlittens, so die korrekte Bezeichnung, reichen zurück in Aeschbachers Studium. Industrie-Design an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel. Knapp sechs Jahre ist es her, da setzte er sich mit zwei Studienkollegen das Ziel, ein Sportgerät zu revolutionieren. Sie entschieden sich für den Davoser Schlitten. Ein Klassiker in den Bergen, kaum wegzudenken aus den Schweizer Winterlandschaften. Zugleich seit Jahrzehnten ohne nennenswerte Innovationen – das reizte Aeschbacher und seine Studienkollegen. Also begannen sie zu recherchieren und tüfteln.