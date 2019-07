Drei Einbrüche, drei geschädigte Firmen, drei offene Fälle. Eine Einbruchserie beschäftigt derzeit die Kantonspolizei Solothurn. Der neuste Einbruch ereignete sich am vergangenen Wochenende in Gretzenbach. Unbekannte drangen in einen Industriebetrieb für Maschinen- und Systembau an der Bodenackerstrasse ein. Laut der Mitteilung der Polizei entwendete die Täterschaft vorfabrizierte Bohrer und Metallplättchen.

Die Schadenssumme soll mehrere 10'000 Franken betragen. Die geschädigte Firma will auf Anfrage dieser Zeitung keine Angaben zum Vorfall machen. Es handle sich um ein laufendes Verfahren, teilt sie mit.

«Es war ein Stich ins Herz unseres Unternehmens»

Bereits vor einem Monat informierte die Kantonspolizei über einen Einbruch in einen Fabrikationsbetrieb in Fulenbach. Am Wochenende des 22. und 23. Juni stahlen Unbekannte mehrere Werkzeuge aus einem Industriebetrieb an der Murgenthalerstrasse.