Das Bezirksgericht Lenzburg ging des Weiteren auf die Forderung nach Genugtuung von Anwalt Samuel Neuhaus ein. Der Anwalt hatte am Mittwoch, dem zweiten Prozesstag, eine Genugtuung für die Familien aus den Kantonen Solothurn und Bern gefordert. Diese waren vom 34-jährigen Vierfachmörder vor dessen Festnahme ausspioniert und als nächste Opfer auserkoren worden.

Tatsächlich rief der Verurteile, kurz nach seiner Gräueltat in Rupperswil, bei der Familie aus dem Kanton Solothurn an und fertigte einen Brief als List an, um sich Zugang zu deren Haus zu verschaffen. Er stand bereits vor der Tür, als er sein Vorhaben doch noch abbrach. Gemäss Staatsanwaltschaft habe N. damit strafbare Vorbereitungshandlungen getroffen.