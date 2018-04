Bombardier erhielt 2010 den Zuschlag im grössten Zugsdeal der SBB. Damals wurden 59 Doppelstockzüge für 1,9 Milliarden Franken geordert. Aufgrund von Lieferverzögerungen entschädigte die Herstellerin die SBB mit der Lieferung dreier weiterer Züge, sodass der Gesamtumfang statt 59 nunmehr 62 Triebzüge mit 460 Wagen beträgt.

Ideale bauliche Voraussetzungen

Der Projektverantwortliche für das Upgrade der Zugskompositionen ist der Deutsch-Schweizer Christoph Tietz. Bombardier hat schon einige Testzüge gebaut, an denen weitere Anpassungen vorgenommen werden. Aktuell befinden sich in Wiler zwei Zugkompositionen, die im Schattenbetrieb auf ihre Dauerhaftigkeit getestet wurden.

Sie fuhren März bis Dezember als Testzüge auf dem Liniennetz der SBB. Während dieser Zeit wurden Kinderkrankheiten entdeckt, Mängel beseitigt und von den SBB auf Optimierungen hingewiesen. «Nach diesen Testfahrten veredeln wir den Zug sozusagen für die Übergabe an die SBB», erklärt Christoph Tietz.

Ziel sei es, möglichst schnell auszuliefern. Um die Kapazität der Infrastruktur zu erhöhen, wurde im letzten Herbst die Halle im Wiler Cargodrome zugemietet. Das Hauptwerk befindet sich in Villeneuve. Dort wird der Zug in einer Serienproduktion gebaut. Die Infrastruktur in Villeneuve ist aber nicht eingerichtet, um gleichzeitig alle Upgrades zu machen. Die Halle in Wiler ist mit 240 Meter Länge ideal, und sie war zu haben.

66 Personen an der Arbeit

In Wiler arbeiten 66 Personen für Bombardier. «Wir suchen weiteres Personal», sagt Tietz. Sesshaft werden die Mitarbeiter in Wiler kaum. Das weiss auch Christoph Tietz, der seit 1996 in der Schweiz lebt. Inzwischen ist er Doppelbürger. Seine beiden Kinder wurden in der Schweiz geboren. Die Arbeit in Wiler soll noch für zwei Jahre reichen. So lange wird die Halle sicher gemietet. Hätte Bombardier selber die entsprechende umfangreiche Infrastruktur aufbauen müssen, die sie nun in Wiler nutzt, hätte sie dafür Millionenbeträge aufwenden müssen.