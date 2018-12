Der Kanton hatte im Wohnhaus an der Wengistrasse 40, welches am Montag, 26. November brannte , zwei Stockwerke für die Unterbringung von Asylsuchenden angemietet. Und zumindest eine Wohnung soll in einem desolaten Zustand gewesen sein. «Der Schrank hatte Löcher, die Küche war sehr klein und uralt», äussert sich Françoise Kopf, Leiterin der Organisation IGA SOS Racisme Solothurn, gegenüber «20Minuten». Kopf betreute zwei Familien, die im zweiten Stock untergebracht waren.

Viele Wechsel

In den vier Wohnungen in Solothurn und im Durchgangszentrum Oberbuchsiten hätten die Asylsuchenden bescheidene, aber angemessene Wohnverhältnisse zur Verfügung gehabt, so Claudia Hänzi, Leiterin des kantonalen Amts für soziale Sicherheit, gegenüber «20Minuten».

Weil es in Oberbuchsiten viele Wechsel gibt, sieht es der Kanton als schwierig an, die Infrastruktur in einwandfreiem Zustand zu halten. Man kontrolliere aber täglich, ob die Zimmer sauber und ordentlich seien und ob es irgendwo Schimmel gibt. «Letzterer wird unverzüglich beseitigt», so Hänzi. Sie betont, dass Wert auf eine gute Unterbringung und Betreuung gelegt wird. Zudem nehme man ärztliche Empfehlungen ernst. (ldu)