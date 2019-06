prev next

Am Dienstag präsentierte das Solothurner Startup-Unternehmen moveART GmbH ihre Idee in der TV-Sendung «Höhle der Löwen». Der in Dornach wohnhafte Norbert Roztocki erschafft Kunstskulpturen, welche auch als Spielskulpturen für öffentliche Plätze dienen.