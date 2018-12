Eine Nachbarin hatte in der Nacht auf den 27.November 2017 einen Schuss gehört und die Polizei um 1.30 Uhr verständigt. Die Polizei Kanton Solothurn fand daraufhin einen toten Mann in seiner Wohnung auf. Es handelte sich um den 54-jährigen IV-Bezüger Kurt. In der Wohnung im obersten Stock eines Blocks an der Grederstrasse wurde zudem eine zweite Person angetroffen. Dieser wurde vorübergehend in Haft genommen. Es war unklar, was vorgefallen war. War es Suizid oder handelte es sich um ein Tötungsdelikt? Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.

Nach ersten Ermittlungsergebnissen wurde der Mann jedoch wieder aus der Haft entlassen, weil sich herausstellte, dass der Verstorbene selber den Schuss abgegeben hatte.