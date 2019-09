Am Dienstagnachmittag um 14.40 Uhr ereignete sich auf dem Überholstreifen der A1 Richtung Zürich einen Autounfall. Der Lenker eines Lieferwagens fuhr einer Automobilistin ins Heck, die vor ihm fuhr. Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet nach rechts auf den Normalstreifen und prallte dort in den seitlichen Unterfahrschutz eines Lastwagens. Gemäss der Kantonspolizei Solothurn wurden der Lieferwagenlenker und die Automobilistin bei diesem Unfall leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

An den Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von einigen 10'000 Franken. Nebst mehreren Polizeipatrouillen standen eine Ambulanz, zwei Abschleppunternehmen sowie Mitarbeitende der Firma NSNW AG (Nationalstrassen Nordwestschweiz) im Einsatz. Aufgrund dieses Ereignisses kam es zu entsprechendem Rückstau. (kps)

Die aktuellen Polizeibilder: