Am Freitag, kurz vor 10.45 Uhr, war der Lenker eines Lastwagens mit Anhänger auf dem Überholstreifen der Autobahn A1 in Richtung Bern unterwegs. Aus derzeit noch unbekannten Gründen verlor er kurz vor der Ausfahrt Oensingen die Kontrolle über die Fahrzeugkombination.

Nachdem er ausserhalb des Pannenstreifens in die Leiteinrichtung prallte, lenkte er sein Gefährt nach links, überfuhr beide Fahrbahnen, prallte in die Mittelleiteinrichtung und durchbrach diese. Schliesslich kam der Anhängerzug auf dem Überholstreifen der Autobahn in Richtung Zürich zum Stillstand.

Drei Autos, die in Richtung Zürich unterwegs waren, konnten eine Kollision mit dem Lastwagen zwar verhindern, wurden aber durch herumfliegende Fahrzeug- und Leiteinrichtungsteile getroffen. Eines dieser Teile durchschlug die Windschutzscheibe eines dieser Autos und verletzte den Lenker im Gesicht, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Der Mann musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Die Verkehrsteilnehmer mussten sich aufgrund dieses Ereignisses gedulden. Es kam im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen, vor allem in Richtung Zürich. 15 Kilometer Stau wurden gemeldet.

Nebst der Polizei und einer Ambulanz standen Mitarbeitende der Firma NSNW AG (Nationalstrassen Nordwestschweiz) und zwei Abschleppunternehmen im Einsatz. Die Unfallursache bildet Gegenstand der eingeleiteten Untersuchung. (kps)

