Die A1 war wegen eines Unfalls zwischen Kriegstetten und der Verzweigung Luterbach in einer Fahrtrichtung gesperrt. Ein Lastwagen mit Anhänger verunfallte kurz vor 17 Uhr und blockierte beide Fahrspuren. Der Lastwagen hatte Zeitungs- oder Zeitschriftenbündel geladen, welche sich auf der Fahrbahn – auch auf der Gegenfahrbahn – verteilten, wie Fotos zeigen.

Verletzte hat es laut Polizei keine gegeben. Nach ersten Erkenntnissen war auch kein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt gewesen.

Der Unfall hatte Stau von Kirchberg bis Kriegstetten zur Folge. In Kriegstetten wurden die Verkehrsteilnehmenden von der Autobahn geleitet, was zu Verkehrsbehinderungen in der Umgebung führte.

Der Zeitverlust Richtung Zürich betrug am frühen Montagabend rund 30 Minuten, wie dem Portal des Touring Clubs Schweiz (TCS) zu entnehmen war. In die Gegenrichtung waren es wegen Gaffern ebenfalls ungefähr 15 Minuten. Auch auf den Hauptstrassen in der Umgebung, wohin der Verkehr umgeleitet wurde, stockte es wegen Verkehrsüberlastung.

Reisende in Richtung Zürich wurden via A6 über Interlaken und die A8 über den Brünig gelotst. (ldu)