Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der Lenker eines weissen Mercedes Springers mit BL-Kontrollschildern und einem roten Kleber auf der Hecktüre von Egerkingen her auf der Autobahn A2 in Richtung Basel. Vor dem Belchentunnel herrschte stockender Verkehr.

Der Fahrer des Paket-Lieferdienstes bemerkte vermutlich zu spät, dasss das Fahrzeug vor ihm bremste. In der Folge schwenkte er stark nach rechts, wobei er vom Überholstreifen auf den Normalstreifen fuhr. Dabei kollidierte er mit seinem Heck mit dem linken Kotflügel eines Personenwagens, der rechts neben ihm fuhr.

Der Personenwagen, ein blauer Citroën C1 mit Lörracher Kennzeichen, wurde bei dem Zusammenstoss rechts in den Kabelschacht abgedrängt. Wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft mitteilt, hielt der Lenker des Lieferwagens nicht an und fuhr – ohne sich um den Unfall zu kümmern – weiter in Richtung Basel.

Der Citroën musste abgeschleppt werden.

Um den genauen Unfallvorhergang zu klären, sucht die Polizei nach Zeugen (061 553 35 35).